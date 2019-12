SAD: U padu aviona stradalo devet osoba

Vesti online pre 2 sata | Vestionline, Tanjug

Kako se navodi, avion sa 12 putnika se srušio neposredno po poletanju sa aerodroma u gradu Čemberlejn.

Jednomotorini mali avion bio je na putu za Ajdaho Fols u državi Ajdaho, prenosi AP. Mediji izveštavaju da je u Čemberlejnu u vreme poletanja aviona na snazi bilo upozorenje na zimsku oluju. Zvaničnici kažu da će loše vreme biti jedan od faktora koji će biti istraženi, ali da