Naš poznati meteorolog o tome kad će sneg

B92 pre 23 minuta | Tanjug

Beograd -- U Srbiji se danas očekuje naoblačenje s kišom i padom temperature, a razvedravanje stiže već u utorak, kaže meteorolog RHMZ Nedeljko Todorović.

Todorović je za Tanjug rekao da bi u toku noći mogao da padne sneg u Beogradu, ali samo u višim delovima grada, dok se više padavina očekuje u planinskim predelima, gde bi mogao da se formira snežni pokrivač debljine 10 do 20 cm. Razvedravanje stiže već sutra, a prestanak padavina očekuje se najpre u Vojvodini, zatim i u ostalim delovima zemlje. Nakon toga očÂŤekuju nas suvi dani do kraja nedelje uz male šanse za kišu. Od 7. do 10. decembra jutra ć‡e biti hladna,