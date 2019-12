Vučić doputovao u Soči: Evo kako je srpski predsednik dočekan u Rusiji

Kurir pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je večeras u Soči, gde će se sutra sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Vučić će sa šefom ruske države sutra razgovarati u rezidenciji "Bočarov ručej", što će biti njihov 17. susret, treći za godinu dana. Dvojica predsednika će, prema Tanjugovim infiormacijama, najpre imati sastanak u četiri oka, a potom će razgovore nastaviti sa delegacijama na radnom ručku, koji Putin priređuje u čast predsednika Srbije.