U Srbiji danas hladno, kiša i sneg

U Srbiji će danas biti hladno i u većem delu zemlje oblačno, u nižim predelima s kišom i snegom, a u brdsko-planinskim sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača, ponegde i u nižim predelima.

Do kraja dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti u svim krajevima. Najniža temperatura od -2 do dva stepena, a najviša od jedan od pet, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. I u Beogradu će biti hladno. Ujutru oblačno sa susnežicom i snegom. Tokom dana suvo, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Temperatura bez većeg kolebanja, od 0 do tri stepena. Narednih dana, u sredu i četvrtak ujutru mraz i magla, tokom dana umereno oblačno suvo i hladno.