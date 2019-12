Vučić: Računamo na podršku Rusije, mogu i oni da računaju na nas. Putin: Rusija spremna da podrži moguća kompromisna rešenja ako idu u korist Beogradu

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, uoči sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, da su odnosi sa Rusijom prijateljski, bratski i da, ako Srbija može na nekog da računa u međunrodnoj areni, to je Rusija, kao i "oni na nas".

"Uspeli smo u vremenu koje nije ni malo lako, sa bezbroj pritisaka da se pridružimo u stavovima protiv Moske, da zadržimo nezavisnost u donošenju odluka jer mi ne zabijamo nož u leđa prijatelja", rekao je Vučić u intervjuu za TV Hepi.

On je naveo da je Putin uvek imao za Srbiju razumevanje, što se vidi po broju susreta, kao i da nikad nije uslovljavao saradnju.

"Čak mi je i rekao: Ej, ne treba to i to da radiš i sebe dovodiš u tešku situaciju, znam kakvim si pritiscima izložen", naveo je Vučić.

On je naglasio da je Sribiji potrebna saradnja i sa Evropskom unijom i sa Rusijom, iako je to teško jer nikad neće svi biti sasvim zadovoljni."Neki Evropljani su me pred put u Rusiju pitali zašto idem kod Putina. Pa, zato, što vi čekate po tri sata u redu, a ja ne moram", naveo je Vučić, dodajući i da delegacije sa Zapada "jure" po svetu kineske predstavnike da se sa njima sretnu radi ekonomske saradnje.

Govoreći o Putinu, Vučić je rekao da je uspeo da podigne Rusiju pa postane "politički džin" koji se pita za gotovo sva pitanja u svetu, zbog čega nekima u svetu nije drag.

Podsetivši da se prvi put video sa Putinom 2013. Vučić je ocenio da se vidi koliko je Soči neverovatno napredovao i postao čudesan."Menjaju se kao što se i mi menjamo", rekao je Vučić.

On je dodao da je nekad u Beogradu, kod Save, bio krš i lom, a sada postaje "najmoderniji" deo grada (Beograd na vodi), ali i najmoderniji u Evropi.

Vučić: Srbija ne bi bila bombardovana da je Putin 1999. godine bio predsednik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom da su odnosi dve zemlje odlični i da Srbija računa na podršku Rusije u svim međunarodnim organizacijama, kao što može i Rusija na srpsku podršku u njima.

Vučić je rekao novinarima u Sočiju nakon sastanka sa Putinom da Srbija nije glasala ni za jedan međunarodni akt koji je bio protiv Rusije.

On je rekao da ljudi u Srbiji "više cene Putina nego što su cenili neke ranije ruske lidere".

Vučić je naveo da Srbija "ne bi bila bombardovana 1999. godine da je tada na vlasti u Rusiji bio Putin".

"Preneo sam očekivanja o pitanju pregovora sa albanskom stranom imajući u vidu njihove najave", rekao je Vučić govoreći o sastanku u Sočiju i dodao da albanska strana "pokušava da iskamči samo priznanje, a da Srbija ne dobije ništa".

On je ocenio da trgovinska saradnja dve zemlje raste i dodao da je dobio uveravanja od predsednika Putina da će Srbija moći da kupi dodatne količine gasa bez obzira na razgovore Rusije i Ukrajine.

Govoreći o vojnoj saradnji sa Rusijom, Vučić je ocenio da je ta saradnja odlična i dodao da je Srbija kupila "mnogo snažnih i dobrih stvari od Rusije".

"Putin me je prethodnog puta kada sam bio na Paradi pobede u Moskvi posavetovao šta da kupimo. Poslušao sam taj savet, i to treba da nam dođe u Srbiju", kazao je predsednik Srbije.

Dodao je da će Srbija nastaviti da oprema svoju vojsku u skladu sa finansijskim mogućnostima.

"Pogledajte samo kako nam je vojska izgledala pre šest godina, a kako je sada opremljena", naveo je Vučić.

Vučić: Očekujem Putina sledeće godine na ceremoniji povodom završetka radova na Hramu svetog Save

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da predsednik Rusije Vladimir Putin sledeće godine prisustvuje ceremoniji povodom završetka radova na Hramu svetog Save.

"Nadam se da će sledeće godine biti u Srbiji i zajedno sa nama otvarati Hram svetog Save, jedan od najvažnijih i najvećih pravoslavnih hramova u svetu", rekao je Vučić.

On je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Sočiju izrazio zahvalnost Putinu za stalnu i nedvosmislenu podršku Srbiji i srpskom narodu.Putin: Rusija spremna da podrži moguća kompromisna rešenja ako idu u korist Beogradu

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas nakon susreta sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem da pozicija Rusije oko Kosova ostaje nepromenjena, ali da je spremna da podrži kompromisna rešenja ako su u korist Srbije.

Osnova za regulisanje problema mora da ostane Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN, gde su definisana osnovna pravila rešavanja konflikta, uključujući poštovanje teritorijalnog integriteta, kao i obezbeđivanje zakonskih interesa svih etničkih grupa u tom regionu, rekao je ruski predsednik na zajedničkoj konferenciji za novinare.

"Pri tom je Rusija spremna da podrži moguća kompromisna rešenja za kosovski problem, ako budu postignuta između Beograda i Prištine. Naravno da ćemo bez uslova podržati poziciju Srbije", rekao je Putin.

On je naveo da je Vučićev i njegov današnji razgovor u Sočiju bio "veoma kosristan i sadržajan", i da će sigurno doprineti daljem razvoju rusko-srpskog prijateljstva i strateškom prijateljstvu.

Putin: Srbija će biti obezbeđena gasom

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da će Srbija biti obezbeđena gasom, u svakom slučaju, po bilo kojim trasama, čak i ako Rusija ne postigne dogovor sa Ukrajinom oko tranzita u Evropu.

"Mi smo danas razgovarali o povećanju isporuka gasa u Srbiju", rekao je Putin u Sočijunakon razgovora sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem kome je čestitao rast ekonomije.

Putin je ocenio da u privredi raste potreba za gasom.

"Možemo li bez ukrajinskog tranzita da obezbedimo veće količine gasa, to je pitanje koje razmatramo", rekao je.

Putin je dodao da se učešće Srbije u Turskom toku razmatra sa balkanskim i evropskim partnerima.

Rekao je da deo gasovoda od Bugarske do granice sa Mađarskom "skoro gotov", da je već 90 odsto cevi postavljeno, i da je pitanje pumpnih stanica skoro rešeno, odnosno, da je to "pitanje nekoliko nedelja".

Putin je naveo i da Bugarska "namerno odugovlači realizaciju projekta na svojoj teritoriji" pod spoljnjim pritiskom.

"Ako Bugarska neće, naći ćemo druge puteve za realizaciju naših mogućnosti u Evropi.", kazao je on.

Rusija je, dodao je Putin, spremna da očuva ukrajinski tranzit gasa u Evropu, mada su, kako je naveo ukrajinski uslovi za to za sada neprihvatljivi.

On je izrazio nadu da će ta pozicija biti usaglašena.Vučić: Novi ruski helikopteri biće predstavljeni javnosti Srbije u petak ili subotu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će helikopteri Mi-35M, koje je Rusija nedavno isporučila Srbiji, javnosti biti predstavljeni "u petak ili subotu".

"To su fantastične mašine, prave lepotice. To je sreća za svakog vojnika, za sve ljude koji znaju", kazao je Vučić novinarima u Sočiju posle sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Predsednik Srbije je dodao da će 9. maja naredne godine prisustvovati paradi povodom Dana pobede nad fašizmom na moskovskom Crvenom trgu.

Srbija je prošle godine naručila od Rusije četiri helikoptera Mi-35M a helikopteri su pre dva dana dopremljeni na batajnički aerodrom transportnim avionom An-124 Ruslan.

(Beta, 12.04.2019)