Vučić: Nisam imao pojma o skupovima podrške, molim simpatizere da to ne čine

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je danas da "nije imao pojma" o ideji pristalica SNS da mu organizuju skupove podrške u više gradova Srbije i zamolio ih da to više ne čine.

"Beskrajno sam im zahvalan. Nisu me pitali i obavestili o tome, ali to je pokazalo da imaju emociju i da su zabrinuti za budućnost. Nema potrebe da to organizuju, ne mogu oni meni ništa", rekao je Vučić nakon otvaranja radova na izgradnji autoputa između Šapca i Rume.

Vučić je svoje simpatizere pozvao da ostanu u svojim toplim domovima i da nastave da rade svoj posao a da će pobeda doći na izborima.

Prema njegovoj oceni, niko ne može da pobedi nečiji rad.

Vučić je kao dokaz svoje energije i aktivnosti ispričao anegdotu u kojoj ga je jedan bugarski prijatelj, videvši koliko on ima dnevno aktivnosti, upitao: "Bratko, raketa li si?"

On je dodao da se smeje kada vidi političke protivnike koji tvrde da se protiv njih svakodnevno vodi kampanja.

"Koja, bre, hajka? Ljudi, pa nisam ja vama stavljao metu na čelo, nego vi meni. Ali to su perverzne inverzije, na to možete samo da se nasmejete i ništa više", rekao je on.

"Moj brat se nije čuo sa vlasnikom Jovanjice, udaraju na moju porodicu"

Predsednik Srbije izjavio je i da njegov brat Andrej Vučić nema veze sa vlasnikom imanja Jovanjica, kod Stare Pazove, gde je nađena velika količina maruhuane, ali da njegovi protivnici znaju samo da mrze, a nemamu nikakve činjenice za svoje optužbe.

"On nema veze sa čovekom iz Jovanjice. Gde se i kad sa njim čuo, zna li neko, ne zna jer se to nije dogodilo", rekao je Vučić povodom tvrdni iz opozicije da se vlasnik tog imanja po hapšenju čuo sa njegovim bratom.

Vučić je rekao da njegovi protivnici znaju da ga boli kad napadaju njegovu porodicu i proglašavaju ih mafijašima.

"Šta je smisao 'afere Krušik'? Lagali su da smo izvozili mine u Ukrajinu, pa su govorili da Putin neće da me primi, a poklonio je pušku, verovatno što ne ceni Srbiju",rekao je Vučić.

Navodeći da njegovi porotivnici govore kako će proći kao Aleksandar Obrenović ili Aleksandar Karađorđević, on je rekao da svakako ne mogu da "sruše izgrađene autoputeve".

"Kad su otišli ostavili su dugove i puste fabrike, a sad gradimo fabrike u svim gradovima", rekao je Vučić.

Povodom odnosa sa Prištinom, ponovio je da bi želeo da se nastavi dijalog, ali nije preveliki optimista.

"Znaju put, nek ukinu takse", naveo je Vučić.

(Beta, 12.05.2019)