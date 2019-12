Kosnet: SAD žele trajni sporazum koji zadovoljava oba naroda

Blic pre 8 sati | Tanjug

SAD želi da dijalog Beograda i Prištine dovede do trajnog sporazuma koji zadovoljava oba naroda, a ako Priština i Beograd pristanu da razgovaraju o malim promenana u razgraničenju, nećemo se protiviti, poručio je američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet. "Želimo da ovaj proces dovede do trajnog sporazuma koji zadovoljava oba naroda, ne samo političke lidere. A za to će trebati vremena. Neću vam dati veštački rok. Mislim da je to moguće 2020. godine i sadašnja