"Sve je to falsifikovao onaj belosvetski prevarant, lopuža i hohštapler Voker": Vučić o slučaju bivšeg srpskog ministra osuđenog zbog izajve o Račku

Predsednik Aleksandar Vučić nazvao je danas zastrašujućim to što je bivši ministar u kosovskoj vladi Ivan Todosijević osuđen na dve godine zatvora zato što je za zločin u Račku rekao je da je izmišljen.

Foto:blic On je poručio da i on sam ponavlja da je to fabrikovani zločin i upitao "da li će zbog toga sve da nas osude"? - To je zastrašujuće - rekao je Vučić. Kako je kazao, "svi članovi Srpske liste ponoviće isto, i ja ponavljam sada - fabrikovani zločin u Račku, gde je sve falsifikovao onaj belosvetski prevarant, lopuža i hohštapler Voker". Kako kaže, ponavljaće to svaki dan da vidi hoće li sve da nas osude i hoće li probati da izbrišu istinu, samo zato što se