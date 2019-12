Lalatović: Zaslužili smo da budemo vicešampioni Srbije

Večernje novosti pre 2 sata | Beta

Lalatović: Nije lako igrati kada znate da, ako ne pobedite, gubite drugu poziciju i zato je opet bio veliki pritisak na mojim igračima. Raduje me to što smo opet na terenu imali petoricu igrača do 20 godina starosti

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović, rekao je danas pobede nad Radnikom, da njegova ekipa zaslužuje da bude vicešampion Srbije. - Imali smo inicijativu tokom svih 90 minuta, iako je svoje šanse imao i Radnik, koji je igrao otvoreno i želeo da dođe do jednog ili sva tri boda. Na našu sreću, nije uspeo u tome, a danas su nam još neki rezultati išli na ruku - rekao je Lalatović. Vojvodina je danas pobedila Radnik sa 1:0, u 19. kolu Super lige Srbije. - Nije