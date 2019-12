Vučić: I ja ponavljam da je „Račak“ fabrikovan, hoće li nas sve osuditi?

Vesti online pre 54 minuta | Tanjug, Vesti online

Vučić nazvao zastrašujućim to što je Ivan Todosijević osuđen na dve godine zatvora zato što je za zločin u Račku rekao da je izmišljen.

Predsednik Srbije je tim povodom poručio da i on sam ponavlja da je to fabrikovani zločin i upitao da li će zbog toga sve da nas osude. „To je zastrašujuće“, rekao je Vučić novinarima u Šapcu i dodao: – Svi članovi Srpske liste ponoviće isto, i ja ponavljam sada – fabrikovani zločin u Račku, gde je sve falsifikovao onaj belosvetski prevarant, lopuža i hohštapler Voker – rekao je Vučić. Kako kaže, ponavljaće to svaki dan da vidi hoće li sve da nas osude i hoće li