Ovako izgleda unutrašnjost nuklearnog kofera (foto, video)

Blic pre 4 sata | Tanjug

Ruska televizija "Zvezda" prvi put je prikazala kako izgleda nuklearni kofer iznutra. "Želim da skrenem pažnju na to da je dugme za ’start‘ bele boje (a ne crvene, kako se misli).

Taj kofer se nalazio kod oficira koji je stalno bio negde u blizini vrhovnog komandanta", rekao je voditelj programa Aleksej Jegorov. On je dodao da je jedna od komponenti kofera - fleš-kartica. "Ona je individualna. To je jedan od ključeva koji se stavlja. Druge detalje ovog kofera, ipak, nećemo razmatrati“, dodao je Jegorov, preneo je Sputnjik. On je primetio da je nuklearni kofer star 50 godina, ali da ga javnost tek sada vidi iznutra.