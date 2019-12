Đurić: U Prištini pravdaju presudu, jer im je karijera izgrađena na lažima

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da prištinski političari, Hašim Tači, Ramuš Haradinaj, Vljora Čitaku i Bedžet Pacoli, nastoje da opravdaju presudu Ivanu Todosijeviću, jer je čitava njihova karijera je izgrađena na lažima.

Đurić je time odgovorio na oštre reakcije prištinskih politicara na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je zastrašujuće to što je bivši kosovski ministar administracije i lokalne samouprave Ivan Todosijević osuđen na dve godine zatvora, jer je za zločin u Račku 1999. rekao da je izmišljen. U izjavi za javnost, on je ocenio da ništa albanske političke lidere ne ujedinjuje kao mržnja prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer on "nepokolebljivo udara