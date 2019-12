Vučić najavio da će protiv njega i njegovog brata biti podneta krivična prijava zbog 'Jovanjice'

Beta pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će u ponedeljak protiv njega i njegovog brata Andreja Vučića krivičnu prijavu zbog slučaja "Jovanjica" podneti gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević (SNS), pošto to nije uradio niko od opozicionih lidera.

Vučić je novinarima na vojnom aerodromu u Batajnici, kod Beograda, rekao da će on i njegov brat "biti saslušani da ljudi u celoj Srbiji čuju šta je istina".

"Prvo su išli sa tim kako su prvi ili poslednji (telefonski) pozivi (vlasnika 'Juvanjice' uhapšenog zbog marihuane) bili upućeni mom bratu. On nikada nije čuo ni video tog čoveka, nikada nećete videti nikakve dokaze. Imate Đilasovu mašineriju od oko 20, 30 milijardi evra, a ja sam to da pobedim ne mogu, ja pare nemam, jedino što imam je istina i narod. Kažu da sam kriv, da je (većinski vlasnik farme 'Jovanjica' Predrag Koluvija) bio na nekom biznis forumu u Moskvi, i šta onda?", rekao je Vučić.

On je rekao i da je Koluvija "bio vrlo ozbiljan privredenik koji je izvozio u mnoge zemlje".

"Da ne vodimo biznismene rekli bi ne vodite racuna o privredi. Posle četiri godine (od biznis foruma u Moskvi) kada je (Koluvija) prekršio zakon mi ga uhapsimo i šta? Kada smo uhvatili Đilasovog šuraka s pet kila droge, nismo rekli da je drogu za njega nosio", rekao je Vučić.

Vučić je ponovio da je to taktika opozicionih lidera Đilasa, Jeremića i Miškovića, kao i da oni "mogu da izmišljaju šta hoće, a da i kada bi jedna od hiljadu iznetih laži bila istinita, bilo bi mnogo".

Vučić o Babiću, Stefanoviću, opoziciji

Predsednik Vučić izjavio je danas da Vladu Srbije, a ne njega treba pitati zašto je Zoran Babić još na čelu "Koridora Srbije".

Vlada treba da odgovori zašto nije postavljen novi direktor, a dok neko novi ne bude postavljen, taj posao će obavljati Babić, rekao je Vučić novinarima na vojnom aerodromu Batajnica, kod Beograda.

Vučić je rekao da je posle udesa automobila u kojem je bio Babić 31. januara, on, Vučić, "lično posetio porodicu nastradale žene (na naplatnoj rampi kod Niša), ali da im je preporučio da oni snimak (s nadzorne kamere) ne gledaju jer je jeziv".

"Mislite da bih stvarno mogao da kazem da Zoran Babić nije upravljao tim vozilom, a da on to jeste? Mogao bi neko da mi kaže: 'A šta posle toga ne biste mogli da kažete, Sve je laž!' ", kazao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara o povezanosti Branka Stefanovića, oca ministra unutrašnjih poslova, s firmom za trgovinu oružjem GIM, Vučić je rekao da je "Stefanović bio pravni savetnik u toj firmi, iako je inače ekonomista".

"Pa šta ako je bio, je'l to neko krivično delo? Je li smisao te afere da smo naoružavali Ukrajinu, da su kupovane mine i granate po nižim cenama - Ne! Nego (je smisao) da li je tu neko nešto radio ili nije. Ispostavilo se da nije ni zaposlen, mozda ima ugovor. Šta hoćete, zar je zabranjeno da je pravni savetnik!?", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da opozicija koja "kreira afere", da "deset godina trče, ne bi mogli da obiđu fabrike koje je on otvorio", dok on "da deset godina trči, ne bi mogao da obiđe fabrike koje su oni zatvorili".

Kurti hoće da se bavi kadrovskom politikom u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je izjava mandatara za sastav kosovske Vlade Aljbina Kurtija "da ne želi da ga vidi za pregovaračkim stolom" u pregovorima Beograda i Prištine, pokazatelj da Kurti hoće da se bavi kadrovskom politikom u Beogradu

Vučić je ocenio da je dobro "da i međunarodna zajednica može da vidi da on hoće da odlučuje o tome ko će da pregovara".

Vučić je prilikom predstavljanja novih helikoptera za vojsku i policiju na vojnom aerodromu kod Beograda ocenio da je izjava Kurtija pokazatelj "da se i na Kosovu vodi kampanja protiv njega, isto kao što se vodi u Srbiji".

"Kampanja je ista protiv mene u Pristini kao i ovde. Samo je jedna meta, a slucajno sam to ja. Kurti je izjavio da neće da me vidi preko puta za pregovaračkim stolom, to je u redu, dobro da je počeo da se bavi kadrovskim pitanjima u Beogradu i ko će sa naše strane da pregovara. On je vređao moju maloletnu ćerku, pa se sad pita kako ću da mu odgovorim, nije siguran kako bi taj susret izgledao", rekao je Vučić.

Vučić je o slučaju "Račak", koji je bio povod za bombardovanje SR Jugoslavije 1999. godine rekao da "postoje određeni dokazi da tamo nisu ubijeni civili, već pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova".

"Pretresno veće u Haškom tribunalu tražilo je od tužioca da ne izvodi dokaze u slučajevima 'Račak', 'Paladište' i 'Dubrava', i to je tražila tužilačka strana - bilo je jasno da tu ne mogu da dobiju ništa", rekao je Vučić.

On je rekao i da "nije iznenađen izjavama (bivšeg ambasadora OEBS-a na Kosovu) Vilijama Vokera da bi stvaranje velike Albanije bila kruna u njegovoj karijeri i da bi to bilo rešenje svih problema".

Na vojnom aerodromu u Batajnici: Vojska nikada nije bila ovako opremljena

"Srbija nikada ovo nije imala", izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na predstavljanju novih helikoptera Vojske Srbije.

To su, rekao je on na Aerodromu "Pukovnik Milenko Pavlović" u Batajnici, na predstavljanju novih helikoptera Vojske Srbije Mi-35M, Mi-17 V5 i H-145M, "najmoderniji evropski i ruski vojni helikopteri koji teško da imaju premca u svetu".

Vučić je rekao da helikopteri imaju i transportnu ulogu - da prevoze padobrance na desantne zadatke, mogu da učestvuju u borbenim dejstvima, a mogu i da učestvuju u gašenju požara.

Odgovarajući na pitanje novinara Vučić je rekao da je Srbija mnogo novca potrošila na oružje koje tek sada stiže i da je ponosan što vojska izgleda drugačije, ali je ponovio i da Srbija više neće da se naoružava, dodajući da je "takvo upozorenje dobio od Amerikanaca".

"To je uvek naša odluka ali kada donosite odluke suočavate se sa različitim stvarima. Sa jedne strane je snaga vojske, druga je finansijska strana, treće situacija u svetu. Sasvim je sigurno da kada dobijete upozorenje od Amerikanaca reagovaćete, ali gledacemo i dalje da naša vojska bude najsnaznija", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

On je rekao i da ne može precizno da kaže koliko je koštala nabavka novih helikoptera, zbog odredbe u ugovoru, ali da može da kaže da smo dobili "veoma značajne popuste od ruske strane, i da helikopteri po komadu koštaju više od 10 a manje od 20 miliona evra".

Vučić je rekao da su helikopteri koji su nabavljeni od Rusije tako dobro opremljeni da ih mnogi zovu "đavolje kočije", i dodao da se nada da će piloti imati "mnogo dobrih sati letenja, ali i manjak posla u buducnosti, već samo treninge i vežbe".

