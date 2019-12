Danas oblačno ponegde sa slabom kišom

Danas pre 9 sati | Piše: Beta

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zaovd (RHMZ).

Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna od devet do 14 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima grada sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura kretaće se od nula do dva, a najviša dnevna oko 12 stepeni Celzijusa. Srčani bolesnici i astmatičari mogu osećati izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije.