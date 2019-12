Tramp promenio ploču: Privremeno odustao od ideje da narko-kartele proglasi terorističkim organizacijama!

Kurir pre 42 minuta

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da privremeno odustaje od proglašenja meksičkih narkokartela "terorističkim organizacijama", na zahtev meksičkog predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradora.

"Učinjeno je sve kako bi se meksički karteli proglasili terorističkim organizacijama. S pravnog gledišta, spremni smo za to", napisao je Tramp na Tviteru. On je objasno da je to način da se pripadnicima kartela zamrzne imovina i finansije i zabrane putovanja, prenosi Rojters. "Ipak, na zahtev čoveka kojeg veoma cenim i poštujem i koji je dobro sarađivao s nama, predsednika Lopeza Obradora, privremeno ćemo odustati od toga i pojačati naše zajedničke napore da se