Predsednik: Samo jednu metu imaju i ovde i u Prištini – mene

RTV pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Aljbin Kurti sa svoja tri principa za dijalog, počeo da se bavi kadrovskim pitanjima u Beogradu, ali i da je očigledno da se u Prištini vodi ista kampanja protiv njega kakva se vodi i u Beogradu.

"To što je rekao meni je kompliment, jer se protiv mene vodi kampanja kao o velikom izdajniku, i ta kampanja je ista kao i ovde. Sve što mi rade ovde, isto rade i u Prištini. Samo im je jedna meta, a slučajno sam to ja, nikog drugog ne pominju", rekao je Vučić. "Da neće mene da vidi preko puta, to je u redu. Dobro je da je počeo da se bavi kadrovskim pitanjima i ko će u dijalogu predvoditi našu delegaciju", ironično je primetio. Istakao je da je inače dobro da