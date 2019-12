Dončić izjednačio Džordanov rekord VIDEO

B92 pre 4 sata | B92

Luka Dončić, košarkaš Dalas Maveriksa, izjednačio je jedan rekord koji drži živa legenda Majkl Džordan.

Dončić je u pobedi svoje ekipe nad Nju Orleansom od 130:84 učestvovao sa 26 poena, šest skokova i devet asistencija. Slovenac nije ni igrao u poslednjoj četvrtini, iako je mogao da dođe do novog tripl-dabla, a za tri deonice je uspeo da dođe do Džordana. On je postao tek drugi igrač koji je na 18 vezanih mečeva imao barem po 20 poena, pet skokova i pet asistencija, jedini uz Džordana od 1976. godine. Pored Luke i Majkla, barem 15 utakmica zaredom sa ovakvim učinkom