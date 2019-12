Rama: Do kada će duhovi prošlosti potkopavati Srbiju?

Dnevnik pre 4 sata | Tanjug

KOSOVSKA MITROVICA: Albanski premijer Edi Rama poslao je danas preko Tvitera poruku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću s pitanjem kako je moguće da se u današnje vreme negira, kako je naveo, dokumentovani ratni zločin, kao što je navodni masakr nad albanskim civilima u selu Račak, 1999. na Kosovu.

Kako prenosi Kosovo onlajn, reagujući na izjavu predsednika Srbije da je slučaj Račak bio prevara kako bi se opravdalo NATO bombardovanje tadašnje SRJ,, Rama se zapitao do kada će Srbija živeti usamoobmani i potkopavati sopstveni put ka budućnosti. "Zašto je tako teško razumeti i do kad će Srbija živeti u samoobmani i u poricanju jasne stvarnosti Kosova. Do kada će duhovi prošlosti i dalje potkopavati put Srbije ka budućnosti”, poručio je Rama srpskom predsedniku.