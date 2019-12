"Bjelica je izuzetan, pa on je u Evropi igrao plejmejkera"

B92 pre 1 sat | B92

Luk Volton, trener Sakramento Kingsa, pohvalno je govorio o Nemanji Bjelici.

Bjelica je vodio Kingse do pobede nad Dalas Maveriksima rezultatom 110:106. Tridesetjednogodišnji krilni centar iz Srbije imao je čak 30 poena, 7 skokova i 4 asistencije, uz 13 od 18 iz igre. "On je izuzetan igrač. Mi mu stalno govorimo kako gledamo da je on mnogo više od 'streč četvorke'. Kada je bio mlađi, u Evropi, igrao je i plejmejkera u svom timu. On ima umeće, ume da doda loptu i da šutira kako bi izvršio pritisak na protivničku odbranu", istakao je Volton i