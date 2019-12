Pre podne maglovito, tokom dana sunčano, do 15 stepeni

Blic pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji će ujutru u većini krajeva a u nižim predelima i pre podne biti maglovito, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije sa slabim južnim i jugoistočnim vetrom.

Jutarnja temperatura biće od -1 do 4, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će jutro, a u nižim delovima grada i delom prepodneva biti maglovito. Tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije sa slabim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura od 2 do 4, najviša dnevna oko 14 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 16. decembra, od utorka do kraja sedmice hladnije (temperatura oko prosečnih vrednosti) u većini dana