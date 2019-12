"To je najveći nestašluk koji sam spreman da priznam": Džonson: Nisam uvek poštovao zakon kada sam vozio bicikl

Blic pre 54 minuta | Tanjug

Britanski premijer Boris Džonson izjavio je da je vožnja bicikla po trotoaru najveći nestašluk koji je spreman da prizna. - Mislim da, znate, ponekad kada sam vozio bicikl, što sam radio svaki dan, moguće da nisam uvek poštovao zakon što se tiče vožnje bicikla po trotoaru - rekao je Džonson u intervjuu za Skaj njuz. Džonson je potom kazao da ne odobrava kada neko vozi bicikl po trotoaru i da smatra to pogrešnim, ali je priznao da je "moguće da je on to ponekad