Vučić: Srbi i Hrvati će morati odgovornije da se ponašaju i sarađuju kako bi opstali

Blic pre 23 minuta | Blic , Agencije

Srbija je izgradila veliki broj autoputeva i mnoge započela, a sledeće godine će biti potpisan i ugovor za nastavak Koridora 11 od Požege do Duge Poljane, prema granici sa Crnom Gorom, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Gostujući na Pinku u emisiji "Hit tvit", Vučić je govoreći o autoputevima podsetio da se za 10 dana otvara autoput od Surčina do Obrenovca i da se na tom pravcu gradi deonica od Preljine do Požege. - Ostaje nam još jedna deonica