Prognoza za ponedeljak: U Srbiji pretežno sunčano i toplije vreme, najviša temperatura do 15 stepeni

Kurir pre 5 sati

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, sa slabim južnim i jugoistočnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Jutro u većini krajeva maglovito. Jutarnja temperatura od minus jedan do četiri, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu tokom jutra magla. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije sa slabim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura od dva do četiri, najviša dnevna oko 14 stepeni. (Kurir.rs/Beta)