Uhapšen jer je vozio pijan, udario policajca, pa u drugi auto

KRAGUJEVAC: Policija u Kragujevcu uhapsila je M. S. (64) iz okoline Topole, zbog sumnje da je izvršio krivična dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i ugrožavanje javnog saobraćaja, saopštio je MUP.

On se sumnjiči da je sinoć u Bulevaru vožda Karađorđa u Topoli, upravljajući automobilom "zastava", sa 2,79 promila alkohola u krvi i u vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom, udario saobraćajnog policajca (48), koji mu je prethodno naredio da se zaustavi. Pokušavajući da pobegne, udario je u "golf", kojim je upravljala žena (46) iz Topole. Policajac i žena su zadobili lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će,