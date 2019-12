Poslanici pitali o Obradoviću, taksama Prištine, vakcinaciji...

RTV pre 14 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije postavljali su danas pitanja državnim organima i izvršnoj vlasti, pa je tako poslanika SNS Srbislava Filipovića zanimalo šta će tužilaštvo uraditi povodom nedavnog pokušaja nasilnog upada u Skupštinu Srbije

Filipović je pitao kada će institucije pokrenuti postupke protiv predsednika Dveri Boška Obradovića i kada će nasilje u Srbiji prestati. "Da se nasilje ne bi širilo potrebno je da neko na to reaguje, da se stavi tačka na uzimanje motki, testere, vešala, na naslovne strane gde se predsedniku crta meta, iznošenje laži u njihovim medijima", rekao je Filipović. On je ocenio da sve to zajedno predstavlja poziv na nasilje i likvidaciju političkih neistomišljenika,