Mediji: Bivši košarkaški reprezentativac priveden zbog porodičnog nasilja

B92 pre 1 sat | Blic

Beograd -- Bivši košarkaški reprezentativac Milan Gurović dobio je krivičnu prijavu zbog porodičnog nasilja, pišu beogradski mediji.Oglasio se i Gurović.

"Blic" navodi i da je Gurović priveden juče nakon što je u stanu u Beogradu nasrnuo na ženu i maloletnu ćerku (16). Protiv bivšeg košarkaša podneta je krivična prijava zbog nasilja u porodici. Oglasio se i Gurović, koji je za "Blic" naveo: "Ne želim da pravdam sebe, ali žena me je napala. Vratio sam se iz Novog Sada, bio sam kod majke. Žena je odmah počela da histeriše, da me pljuje, odgurnula me je. Tada sam je uhvatio za vilicu i odgurnuo." U tom momentu njihova