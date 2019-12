Danas oblačno i hladnije, od 2 do 6 stepeni

Blic pre 36 minuta | Tanjug

Danas će u Srbiji biti oblačno i hladnije, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a najviše temperature će se kretati od 2 do 6 stepeni.

Ujutro i pre podne ponegde će padati slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, a vetar će biti slab i umeren severozapadni, krajem dana u skretanju na istočni, jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od -2 do 3 stepena. U Beogradu danas oblačno i hladnije, ujutro sa slabom kišom u pojedinim delovima grada. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, krajem dana u skretanju na istočni, jugoistočni. Temperatura bez većeg kolebanja, od 2 do 4 stepena. Do