Zemljotres ponovo pogodio Grčku: Snažan potres jačine 5,3 stepena u blizini Krita i Kasosa!

Kurir pre 1 sat

Snažan zemljotres jačine 5,3 stepena registrovan je u moru u blizini ostrva Krit i Kasos.

Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima, javila je grčka agencija ANA. Zemljotres je registrovan nešto pre ponoći, na dubini od 27 kilometara. #Earthquake ( #σεισμός) possibly felt 2 min ago in #Attica #Greece. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/CzEZZg2LtD — EMSC (@LastQuake) December 11, 2019 Epicentar je zabeležen na 75 kilometara istočno od mesta Agios Nikolaos, odnosno na 377 kilometara jugoistočno od Atine. Zemljotres