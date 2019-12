U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Pre podne ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Vetar slab i umeren severozapadni, krajem dana u skretanju na istočni, jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus dva do tri, najviša dnevna od dva do šest. U Beogradu danas oblačno i hladnije, sa slabom kišom u pojedinim delovima grada. Vetar slab i umeren severozapadni, krajem dana u skretanju na istočni, jugoistočni. Temperatura od dva do četiri. Relativno povolјna biometeorološka