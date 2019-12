Drama u Rusiji: Pilot i navigator poginuli u padu vojnog helikoptera!

Kurir pre 1 sat

Pilot i navigator poginuli su u padu ruskog helikoptera Mi-28 u blizini aerodroma Korenovsk u regionu Krasnodar, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Komanda ruskih odbrambenih vazduhoplovnih snaga je uputila komisiju na mesto nesreće, navodi se u saopštenju, preneo je sinoć Tas s. BREAKING: Mi-28 military helicopter crashes in #Russia, two crew members died https://t.co/8WaCYXxq7S pic.twitter.com/MmBxFPfb0A — Sputnik (@SputnikInt) December 11, 2019 Let helikoptera obavljao se u teškim meteorološkim uslovima. Ministarstvo je saopštilo da helikopter nije nosio municiju tokom leta. Kurir.rs/Tanjug Foto: Profimedia