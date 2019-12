Izbori u Velikoj Britaniji: Šta pobeda konzervativaca znači za Bregzit

B92 pre 1 sat | BBC

Konzervativci Borisa Džonsona pobedili su čak i u nekim mestima koja su tradicionalno naklonjena laburistima - šta to znači za Bregzit?

Konzervativci su osvojili većinu na vanrednim izborima u Velikoj Britaniji - šta to znači za Bregzit? Prema trenutnim planovima Britanija treba da do 31. januara 2020. napusti Evropsku uniju. Premijer Boris Džonson postigao je sa EU sporazum o tome kako će "razvod" izgledati, ali taj sporazum mora da odobri britanski parlament. Ukoliko Britanija 31. januara zaista izađe iz EU, to će biti samo prvi korak u veoma komplikovanom procesu. Prvi zadatak posle toga biće