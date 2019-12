Izbori 2019 i Velika Britanija: Džonson pozvao na ujedinjenje zemlje

BBC News pre 2 sata

Boris Džonson se nada da će „izvanredni uspeh" njegove stranke na izborima dovesti do kraja debate o Bregzitu.

U govoru ispred Dauning strita ponovo se zahvalio glasačima laburista koji su po prvi put poverenje dali Konzervativnoj stranci.

Neće, kaže, ignorisati one koji se protive Bregzitu i sa Evropom će graditi odnos „jednakih suverena".

Pozvao je zemlju da se ujedini i da prestanu godine rasprava.

Boris Džonson, čija je Konzervativna partija osvojila je ubedljivu većinu na vanrednim izborima u Velikoj Britaniji, već je u toku dana posetio Bakingemsku palatu gde je od kraljice zatražio dozvolu da formira novu Vladu - što je uobičajena procedura po dobijanju izbora.

„Biće Bregzita, nema ako"

Iskoristiće mandat nove vlade da se posveti zadravstvenom sistemu koji je ogromni prioritet za britanski narod.

Konzervativci su, kaže, „ukinuli blokadu parlamenta" o Bregzitu i stavili tačku na „jadne pretnje" novim referendumom o izlasku iz EU.

„Bregzit će biti gotov do 31. januara - nema ako, nema ali, nema možda", rekao je Džonson.

Pošto je prihvatio poziv kraljice da formira vladu obratio se glasačima koji ga nisu podržali i koji žele da Britanija ostane u EU.

„Ova vlada neće ignorisati vaše pozitivna i topla osećanja prema ostalim narodima u Evropi", rekao je.

Naveo je da zemlja „zaslužuje da se odmori od rasprava, politike i stalne priče o Bregzitu.

„Pozivam sve da zatvore te priče, kako bi počeo proces oporavka".

Rezultati glasanja

Njegova stranka je pobedila čak i u mestima u kojima su tradicionalno vladali laburisti.

Proglašeni su rezultati iz svih izbornih jedinica i torijevci su osvojili 365 od 650 poslaničkih mesta u Donjem domu britanskog parlamenta.

Premijer Boris Džonson je rekao da će mu ova pobeda dati mandat da se „reši pitanje Bregzita" i izvede Britaniju iz Evropske unije sledećeg meseca.

Džeremi Korbin, lider Laburističke stranke, rekao je da je za njegovu stranku ovo bila „vrlo razočaravajuća noć" i da neće voditi laburiste na sledećim izborima.

Analiza BBC-ja pokazuje da su torijevci osvojili 365 mandata, laburisti 203, Škotska nacionalna stranka 48, Liberalne demokrate 11, Demokratska unionistička partija Severne Irske osam mandata.

Ovo će biti najubedljivija pobeda konzervativaca od izbora 1987. godine kada je vlast osvojila Margaret Tačer, dok se čini da su laburisti zabeležili najgore rezultate na izborima od Drugog svetskog rata.

Džonson se obratio pristalicama u sedištu Konzervativne stranke, rekavši da je došlo do političkog zemljotresa.

„Deluje kao da je ovoj konzervativnoj vladi dalo moćan novi mandat da sprovede Bregzit", rekao je Džonson u petak rano ujutru.

„Pre svega, želim da se zahvalim ljudima ove zemlje što su izašli i glasali na decembarskim izborima koje nismo želeli da organizujemo, ali za koje mislim da su se pokazali kao istorijski. Ovo je nova vlada, dobijamo šansu da se poštuje demokratska volja britanskog naroda da se ova zemlja promeni na bolje i da se oslobodi potencijal čitavog naroda."

Tokom kampanje, on se u potpunosti usredsredio na jednu poruku - da će da „završi Bregzit". Kampanja laburista, međutim, bila je usmerena na druga pitanja - obećavali su da će okončati štednju i povećati izdavanja za javne usluge i Nacionalnu zdravstvenu službu.

Posle izbora, Korbin je rekao da su laburisti izneli pred ljude „manifest nade", ali da je „Bregzit toliko polarizovao raspravu da je poništio normalnu političku debatu".

Njegova stranka osvojila je osam odsto glasova manje nego 2017. godine, dok je za torijevce glasalo oko jedan odsto više birača. Manje stranke su bolje prošle.

U vrhu Laburističke stranke već je izbila svađa - neki kandidati krive nepopularnost lidera za loše rezultate, a drugi stav stranke da se održi još jedan referendum o Bregzitu.

Petra Živić, novinarka BBC-ja na srpskom, London

Vrisci ushićenja, aplauz i blicevi fotoaparata dočekali su Borisa Džonsona kada se, nakon formalnog sastanka sa kraljicom Elizabetom Drugom u Bakingemskoj palati, gde je tradicionalno zatražio dozvolu da formira vladu, vratio u Dauning strit broj 10.

Narednih pet godina u toj kancelariji osigurala mu je najubedljivija većina koju je Konzervativna partija osvojila još od osamdesetih godina prošlog veka.

Novi stari premijer obećao je da će opravdati „sveto poverenje" koje su mu glasači dali.

Britanci poreklom iz Srbije u razgovoru za BBC govorili su o atmosferi dan posle izbora, kao i o tome šta ih je iznenadilo u vezi sa rezultatima.

„Rezultat nije iznenađujući, ali to sa koliko razlike su konzervativci pobedili jeste", ovako rezultate opisuje Stan Smiljanić iz Bedforda.

Smiljanićev komentar sumira atmosferu dan nakon izbora u Velikoj Britaniji - konzervativci jesu vodili u predizbornim istraživanjima, ali iznenadila je pobeda čak i u mestima gde tradicionalno vladaju laburisti.

„Džonson je pobedio sloganom Dovršimo Bregzit (Get Brexit done) i sada je jasno da želimo Bregzit, ma kako on uticao na ekonomiju. Za mene je to razočaravajuće", kaže Daniel Trivić iz Londona.

Evropska unija bez Velike Britanije mogla bi da postane stvarnost za manje od dva meseca.

Ukoliko Džonsonov sporazum o tome kako bi Bregzit trebalo da se odigra prođe glasanje u parlamentu, što sada neće biti teško s obzirom na većinu, Britanija bi EU trebalo da napusti 31. januara 2020. godine.

„Kada je Bregzit u pitanju, osećam se nelagodno. Sa jedne strane, i dalje ne razumem šta Bregzit tačno znači, ali sa druge, ova trogodišnja agonija je morala na neki način da se završi", kaže Ivan Miletić iz Londona.

Ipak, formalni izlazak iz EU u januaru sledeće godine bio bi samo prvi korak dugog puta na kome će novu britansku vladu čekati mnogo posla oko uspostavljanja trgovinskog sporazuma sa unijom i regulisanja čitavog niza pitanja koji će definisati novonastali odnos.

Reakcije političara

Boris Džonson: Hvala laburistima koji su nas podržali

Džonson se nakon pobede zahvalio stranačkim aktivistima, navodeći da rezultati pokazuju novu zoru za zemlju.

Zahvalio se glasačima laburista, jer su mnogi od njih, po prvi put, podržali konzervativce i obećao da će opravdati poverenje koje dobio od građana.

„Možda ćete sledeće puta poželeti da glasate za laburiste, ali i u tom slučaju ja sam počastvovan što ste mi ovoga puta verovali i to poverenj neću uzeti zdravo za gotovo", poručio je Džonson.

Džeremi Korbin: Neću ubuduće biti na čelu stranke

Korbin je posle „vrlo razočaravajuće večeri" najvio da neće ubuduće voditi Laburističku stranku.

Njegova partija je na ovim izborima ostvarila najgori rezultat od 1935.

Korbin je izjavio da će ostati na mestu lidera stranke dok traje „proces preispitivanja".

On je, kaže, vrlo tužan zbog rezultata, dodajući da je lično bio u medijima kritikovan više od svih ostalih kandidata za premijera.

Drugi laburisti, uključujući i bivše poslanike koji su izgubili svoja mesta, za taj rezultat krive Korbina.

BBC urednica politike Laura Kensberg kaže da Korbin nije nameravao da podnese ostavku do aprila i unutarstranačkih izbora.

Nik Erdli, politički novinar

Dosadašnji rezultat konzervativaca je izuzetan - bolji nego što su se mnogi nadali.

Oni su osvojili većinu koja će Borisu Džonsonu omogućiti da sprovede Bregzit sledećeg meseca.

Neki rezultati su zaista začuđujući - laburisti su izgubili u pojedinim izbornim jedinicama koje su im istorijski uvek bile naklonjene.

Teško da bi mogli da budu u lošijoj situaciji.

Džeremi Korbin je jasno rekao da će otići sa čela stranke pre sledećih izbora - ali da želi neko vreme kako bi mogao da razmisli. Mnogi članovi stranke žele da on ode odmah.

U Škotskoj je slika sasvim drugačija.

Škotska nacionalna stranka je napravila pometnju uzimajući mesta svih rivala.

Torijevska većina u Vestminsteru znači da će jedna ustavna svađa - Bregzit - možda biti gotova, ali druga - o škotskoj nezavisnosti - vraća se sa osvetom.

Nikola Sterdžon: Premijer nema mandat da izbaci Škotsku iz EU

Liderka Škotske nacionalne stranke Nikola Sterdžon je rekla da je ovo za njenu stranku bila „izuzetna noć" i da su rezultati premašili njena očekivanja.

Dodala je da je Škotska poslala „vrlo jasnu poruku" da ne želi konzervativnu vladu Borisa Džonsona i da premijer nema mandat da izbaci Škotsku iz Evropske unije.

Rezultati izbora su i „snažna potvrda" da Škotska može da organizuje drugi referendum o nezavisnosti, dodala je ona.

Džo Svinson najavila ostavku

Liderka Liberalnih demokrata Džo Svinson odstupiće sa te pozicije, pošto je njena stranka izgubila 149 glasova, na uštrb škotske partije SNP.

Te rezultate je ona ocenila kao „vrlo značajne" za budućnost zemlje.

„Za milione ljudi u našoj zemlji ovi rezultati će doneti strah i zgražavanje, a ljudi traže nadu.

I dalje verujem da mi kao zemlja možemo biti topli, velikodušni i otvoreni i da radom zajedno sa najbližim susedima možemo postići mnogo više", rekla je Svinson.

Uspeh Borisa Džonsona: Kockao se i uspeo

Boris Džonson će i dalje biti britanski premijer, ali se u Dauning strit vraća sa 76 poslanika više u parlamentu.

Rekao je da će raditi „noć i dan" da opravda poverenje glasača posle „istorijske pobede njegove Konzervativne partije".

Šta je ključ Džonsonovog uspeha?

Džonsonovo obećanje da će sprovesti Bregzit omogućilo mu je da dobije podršku glasača iz mesta koja važe za uporišta laburista.

Laburisti su izgubili tradicionalno glasačko telo - radničku klasu.

I teritorijalno postoje velike podele širom Velike Britanije.

Najveće partije - konzervativci, laburisti i liberali - postale su marginalne stranke u Škotskoj.

Engleska je uglavnom glasala za vladu konzervatiaca i ta partija dominira u seoskim sredinama, prisutna je i u gradovima, a čak su ovojili značajan broj glasova u pojedinim rudarskim oblastima.

Laburisti mahom podršku imaju u urbanim i industrijskim sredinama - kao što su London, Liverpul, Njukasl i južni Vels.

U Škotskoj je partija SNP, koja se zalaže za nezavisnost, osvojila svih 11 mesta.

Politički komentatori ocenjuju da će se uskoro kao vrlo važno postaviti pitanje o nezavisnosti Škotske.

Džonson je tražio ove izbore, jer mu je parlament blokirao planove o izlasku iz EU.

Kampanju je bazirao na jednostavnoj poruci „hajde da dovršimo Bregzit".

Kako bi obezbedio većinu znao je da mora da ubedi glasače laburista da glasaju za njega.

„Boris Džonson se kockao. Da bi mogao da dobije izbore, znao je da mu treba podrška gradova i opština u kojima je skoro greh glasati za Konervativnu partiju", kaže BBC politička urednica Laura Kensberg.

I uspeo je.

Iz Dauning strita su ranije rekli da će, ako se Džonson vrati, u ponedeljak doći do manjih izmena u kabinetu.

Predlog zakona o povlačenju kojim će se 31. januara otvoriti put za Bregzit, ponovo će biti u parlamentu u petak, 20. decembra.

Ovo su bili treći opšti izbori u Velikoj Britaniji u poslednjih pet godina.

Vrednost funte skočila

Vrednost britanske funte i akcija na berzi doživele su potrese nakon značajne pobede na izborima u Velikoj Britaniji.

Funta je dostigla vrednost 1,34 američka dolara - što je najviše od maja prošle godine - zbog uveravanja da će nova parlamentarna većina sprovesti Bregzit do kraja.

Britanska valuta dostigla je i najveću vrednost u poslednjih tri i po godine u odnosu na evro.

Na berzi su britanske akcije skočile za rekordnih četiri procenta.

