Danas oblačno sa slabom kišom, od nedelje suvo i toplije

Blic pre 4 sata | Tanjug

Danas će jutro biti oblačno, mestimično sa slabom kišom, a razvedravanje se očekuje tokom dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Uveče na zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje se jače naoblačenje s kišom. Na istoku tmurno sa sipećom kisom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačne. Najniža temperatura od 0 do pet, najviša dnevna od sedam do 14 stepeni. I u Beogradu ujutro oblačno, povremeno sa slabom kišom, a tokom dana delimično razvedravanje. Najniža temperatura od jedan do četiri