Predsednik obišao radove na auto-putu Beograd-Čačak: Sutra početak gradnje puta Pojate-Preljina (foto)

Kurir pre 50 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nenajavljeno je danas obišao završne radove na autoputu Beograd - Čačak, deonica Surčin - Obrenovac.

Predsednik je objavio fotografiju sa radnicima na svom Instagram profilu. View this post on Instagram "Radnici iz Čačka vredno privode posao kraju. Čestitam i hvala!" - Predsednik Vučić obilazi završne radove na autoputu Beograd - Čačak, deonica Surčin - Obrenovac. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Dec 14, 2019 at 2:49am PST "Radnici iz Čacka vredno privode posao kraju. Čestitam i hvala!", objavio je Vučić na Instagramu, uz fotografiju sa