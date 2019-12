Milojević nije došao na konferenciju, Mrkela govorio o njegovom statusu

B92 pre 1 sat | B92

Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, nije se pojavio na konferenciji za medije posle meča sa Čukaričkim.

Strateg crveno-belih izjavio je za "Arena sport" posle duela da mu je to "najdraža utakmica i najdraža pobeda" Ubrzo se oglasio i sportski direktor Crvene zvezde – Mitar Mrkela. "Vladan Milojevića ima ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2020. i ostaće trener u Zvezdi dokle god on bude želeo", rekao je Mrkela, a prenosi Zvezda. Podsećamo vas na izjavu Vladana Milojevića. "Ja bih da pričam o današnjoj utakmici. Ispostaviće se da će mi ovo biti najdraža utakmica i