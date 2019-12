Suma i Asano za mirnu zimu Partizana

B92 pre 1 sat | B92

Fudbaleri Partizana pobedili su Radnik u Surdulici rezultatom 2:1 u poslednjem meču jesenjeg dela Superlige Srbije.

Crno-beli su upisali drugu uzastopnu pobedu u prvenstvu u utakmici koja je odigrana u okviru zaostalog meča šestog kola. Partizan je dominirao od prvog do poslednjeg minuta o zasluženo došao do nova tri boda, te se ujedno osvetio Radniku za poraz koji im je naneo prošle sezone na istom mestu. Obe ekipe su imale po par poluprilika na početku meča, a u 16. minutu Partizan je mogao do prvog gola. Ipak, mreža Radnika je ostala mirna, iako su Sadik i Asano imali velike