"Neki igrači znaju gde je jedan saigrač, a Nikola zna gde su svi" VIDEO

Trener Denver Nagetsa Majkl Meloun je po ko zna koji put pohvalio fenomenalan pregled igre Nikole Jokića.

Jokić je zabeležio dabl-dabl šestu utakmicu u nizu sa 25 poena uz 10 skokova i 5 asistencija. Posebno je oduševio dodavanjem do usamljenog Vila Bartona dok se sa Tažom Gibsonom borio za kontrolu lopte nakon promašenog "flotera". "Neki igrači znaju gde su jedan ili dvojica saigrača, Nikola zna gde su svi. I u napadu i u odbrani. On je znao da neće moći da uhvati loptu pa ju je izbacio do otvorenog Bartona koji je pogodio važnu trojku iz ugla pored klupe Niksa",