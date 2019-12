Uhapšen zbog organizacije transporta velike količine heroina u Švajcarsku

Jugmedia pre 7 sati | juGmedia

Zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga uhapšen je tridesetjednogodišnji V.B. iz okoline Bujanovca.

Sumnja se da je on početkom marta ove godine angažovao D. B. (1992) iz Aranđelovca da mu radi dalje prodaje prenese iz Srbije u Švajcarsku oko dva kilograma heroina. Policija Švajcarske je ovu drogu, upakovanu u osam paketa, pronašla kod D. B. na graničnom prelazu sa Austrijom i uhapsila ga. Osumnjičenom V. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden zameniku tužioca Višeg javnog tužilaštva u Vranju. Sudija za prethodni postupak