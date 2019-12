Krajem meseca prava zima, a evo da li će pasti sneg za Novu godinu

Mondo pre 2 sata | mondo.rs

Sve do vikenda zadržaće se sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, sa najvišom temperaturom do 18 stepeni, a krajem meseca očekuje se veći pad temperature i sneg i u nižim predelima.

Sve do vikenda zadržaće se sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, sa najvišom temperaturom do 18 stepeni, a krajem meseca očekuje se veći pad temperature i sneg i u nižim predelima. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je Tanjugu će i sledeća sedmica biti relativno topla, ali sa nešto nižim temperaturama u odnosu na ovu nedelju. "Biće pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama do 15 stepeni", izjavio je Todorović. Prema njegovim rečima, od 21.