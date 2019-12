Za Svetog Nikolu od Beograda do Čačka za sat vremena

Mondo pre 2 sata | mondo.rs

Deonica auto-puta od Surčina do Obrenovca biće puštena u saobraćaj u sredu, nakon čega će se od Beograda do Čačka stizati za sat vremena, kaže ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović."O tome smo mogli samo da sanjamo" Ona je istakla da je taj projekat završen u roku i da su ga gradile zajedno kineske i srpske kompanije. "Izgrađeno je 17,6 kilometara auto-puta, plus velelepni most preko Save i Kolubare. Puštanjem u saobraćaj ove deonice koja je deo "Miloša Velikog"