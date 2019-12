Eksplozija u centru Leskovca: Oštećena tri automobila, polupani izlozi

Novi magazin pre 11 sati | Beta

Tri automobila oštećena su od siline udara bačene ekplozivne naprave u centru Leskovca, a polupana su i stakla na pet izloga.

Portparol PU Leskovac Boban Zdravković kazao je da nema povređenih. On je rekao da se bombaški napad dogodio noćas oko 2 sata na parkingu u ulici koja je veoma prometna, pa je "prava sreća da niko od prolaznika nije povređen". Zdravković je istakao da se za sada ne zna koja vrsta naprave je bačena, da li je reč o "bombi ili o koktelu". "To će se znati posle veštaćenja", kazao je on i dodao da se još ne zna da li je eksplozivna naprava bačena na neki od automobila