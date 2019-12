Kamionom gradske čistoće naleteo na pešaka

RTS pre 2 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su G. K. (1987) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo: teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnja se da je on jutros u Ilindenskoj ulici u Kragujevcu, upravljajući teretnim vozilom Gradske čistoće naleteo na sedamdesettrogodišnjeg pešaka iz Kragujevca, koji je prelazio ulicu. Pešak je od zadobijenih povreda preminuo u Kliničkom centru Kragujevac, navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.