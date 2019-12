Papa i tajnim kanalima brani SPC od Podgorice

RTV pre 4 sata | Tanjug, Novosti

BEOGRAD - Poslednjim pismom koje je papa Franja uputio patrijarhu Irineju, a usuđujem se reći bratskim pismom, jasno je rečeno da Vatikan ne podržava da se na silu, preko kolena, u Crnoj Gori donese zakon koji bi otvorio vrata neravnopravnosti bilo koje verske zajednice, pa tako i Srpske pravoslavne crkve, ili da se bilo kome otuđi crkvena imovina.

To je za Novosti rekao visokopozicionirani sveštenik iz Vatikana, naglašavajući da je stav pape jasan kod ovih situacija, a to je da do rešenja treba doći dijalogom i dogovorom, što očigledno do sada u Crnoj Gori nije slučaj. Sagovornik lista, dobro upoznat sa načinom funkcionisanja Svete stolice, ističe da Vatikan nije zadovoljan rešenjem iz Predloga zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Očigledno treba vreme da se dođe do rešenja i da se nađe kompromis