Danas sunčano i toplo, do 19 stepeni

Blic pre 7 sati | Tanjug

Jutro će danas ponegde biti maglovito, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo.

Najniža temperatura od -3 do 10 stepni, a najviša dnevna od osam na istoku do 19 stepeni u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. I u Beogradu jutro na periferiji grada maglovi, uz slab mraz, a u toku dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura oko sedam, a najviša oko 18 stepeni. Do 24. decembra u većem delu zemlje tempereture će bit iznad prosečnih vrednosti i kretaće se od maksimalno od 10 do 18 stepeni. Od četvrtka promenljivo oblačno, a prolazna