I sutra pretežno sunčano i toplo, do 18 stepeni

Novi magazin pre 5 sati | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru magla koja će se po kotlinama i rečnim dolinama na jugu i jugozapadu Srbije zadržati tokom dana. Duvaće slab i umeren južni vetar. Najniža temperatura od minus dva u mestima sa maglom do osam na jugu Banata, najviša temperatura od osam na istoku do 18 na zapadu. U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutru na periferiji grada slab mraz i kratkotrajna magla. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura oko šest, na periferiji grada i do