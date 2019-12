Uhapšen sudski izvršitelj zbog iznuđivanja novca od dužnika

RTS pre 57 minuta

Sudski izvršitelj U. K. iz Novog Sada uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

U. K. (1973) se sumnjiči da je u periodu od januara 2018. godine do hapšenja uzimao novac od dužnika u sudskim postupcima, izdajući im priznanice o primopredaji novca koji nije uplaćivao na račun poverioca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se sumnja, taj novac u ukupnom iznosu od 838.315 dinara je zadržavao za sebe i trošio za svoje potrebe. Osumnjičenom U. K. određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem