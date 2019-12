Terzić: Pametan čovek ima plan C, a ne plan B

B92 pre 2 sata | B92, Beta

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić izjavio je da bi voleo da Vladan Milojević ostane trener tog fudbalskog kluba.

"Još imamo trenera koji ima ugovor do juna 2020. godine. Voleli bismo da Milojević ostane i produži ugovor, to je naša želja", rekao je Terzić novinarima na stadionu Zvezde. Direktor crveno-belih je upitan šta će se desiti ako Milojević ne ostane. "Pametan čovek ima plan C, a ne plan B", odgovorio je Terzić. Ovih dana su se u medijima pojavila nagađanja oko Milojevićevog statusa i eventualne zamene, a "Večernje novosti" su prenele da bi u tom slučaju glavni