Tramp: Opozvaće me radikalna levica, ništa loše nisam uradio

RTV pre 2 sata | Tanjug

VAŠINGTON - Predsednik SAD Donald Tramp danas je, uoči očekivanog opoziva u Predstavničkom domu američkog Kongresa, naglasio da nije uradio ništa loše.

"Da li možete da verujete da će me danas opozvati radikalna levica, demokrate koje ne rade ništa, A NISAM NIŠTA LOŠE URADIO! Užasna stvar. Pročitajte transkripte", poručio je Tramp na Tviteru. On je dodao da ovako nešto ne bi nikada trebalo da se dogodi nijednom predsedniku. "To je tužno. Imate džentlmena koji je došao u Belu kuću, a sve što su oni imali je da mu nikad nisu dopustili ni da udahne. Sve što su želeli je da ga opozovu. Počeli su dan nakon što je