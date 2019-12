Danas sunčano i toplo, do 18 stepeni

Politika pre 2 sata

U Srbiji će ujutro biti moguća magla duž rečnih tokova i po pojedinim kotlinama na jugu i jugozapadu kao i u Timockoj Krajini, gde će se zadržati duze tokom pre podneva, prenosi Tanjug.

U ostalim krajevima pretežno sunčano i toplo. Vetar uglavnom slab južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 7, u Timočkoj Krajini oko -3, najviša dnevna od 8 u Timočkoj Krajini do 18 stepeni u zapadnoj Srbiji. I u Beogradu jutro na širem području grada s kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 7, na periferiji oko 2, najviša dnevna oko 15 stepeni. Do kraja sedmice zadržaće se natprosečno