Vučić: Za šest ili sedam godina plata u zdravstvu će biti duplo veće od onih 2014. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će za šest ili sedam godina plate u zdravstvu biti duplo veće od zarada 2014. godine u tom sektoru.

Na svečanosti uručenja ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Palati Srbija, Vučić je kazao da medicinske sestre danas imaju 38 odsto višu zaradu od one koju su imali pre 2014. godine.

On je rekao da u postoji "bezbroj problema", ali da je za zdravstvo opredeljeno 25 odsto budžeta Srbije što je, prema njegovim rečima, više od 2,2 milijarde dinara.

"Pred vama je težak i naporan rad, mnogo toga ćete morati još da naučite i da se usavrševate. Srećan sam da svoju budućnost vidite u svojoj zemlji. Sunce tuđeg neba ne sija snažnije od našeg", kazao je Vučić nakon uručenja ugovora o radu najboljim diplomcima.

Dodao je da radnici u zdravstvu svake godine mogu da računaju na veća primanja, ali da će Srbija od njih tražiti više discipline, odgovornosti i rada.

Vučić je ponovio da je Klinički centar u Nišu zavšren, a da za godinu i po dana očekuje završetak radova na Kliničkom centru u Beogradu.

"Nema sukoba između mene i Stefanovića, smejem se pričama o sukobima unutar SNS-a"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da između njega i ministra unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nema nikakvog sukoba i da bi Stefanović otišao istog časa da mu on (Vučić) to kaže.

"Nema nikakvog sukoba, da samo kažem Nebojši da ode, da se skloni, to bi uradio istog časa", rekao je Vučić upitan da prokomentariše navode pojedinih medija da postoji sukob između njega i Stefanovića.

Rekao je da Stefanovića napadaju jer je uradio nešto što nijedan njegov prethodnik nije, da od četiri do 13 puta smanji broj mafijaških ubistava.

"Ove godine imate 12 puta manje mafijaških ubistava nego u vreme demokratskih režima. Policija je opremljenija nego ikad, ima plate veće nego ikad", rekao je Vučić.

Rekao je da se smeje kada mu pričaju "joj, kako su se potukli unutar stranke".

"Te priče ostavite nekom drugom. Je l mislite da je narod glup", rekao je Vučić.

Rekao je da mediji ne pričaju o tome da su plate u Srbiji najveće u istoriju, jer se plaše da će da budu napadnuti.

Lončar: Potrebno je da boljitak osete i zdravstveni radnici i pacijenti

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je na istom skupu izjavio je da će reforma zdravstvenog sistema u Srbiji biti gotova tek kada boljitak osete i zdravstveni radnici i pacijenti.

Lončar je rekao da je zdravstveni sistem bio na izuzetno niskim granama, ali da je aktuelna Vlada uspela da zaustavi propadanje i gašenje državnog zdravstvenog sistema.

"Na svim poljima se radilo. Izgrađene su bolnice, kupljena oprema, uvedene su nove metode i povećane plate i sestrama i lekarima. Danas medicinska sestra ima veću platu nego lekar 2009. godine. Oni to zaslužuju i mislim da ćemo moći i u budućnosti da mislimo na njih i da im se povećava plata", rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, sve to ne bi bilo moguće da nije došlo do konsolidacije javnih finansija.

"Ali sve to nije dovoljno. Biće dovoljno tek kada svi to osete. To je poenta. Kada poboljšanje osete i lekari i medicinske sestre i pacijenti. To je vaš zadatak, da se borite da svi osete boljitak. Tek tada može da nam bude bolje i da budemo zadovoljni", rekao je on.

On je poručio najuspešnijim mladim lekarima i tehničarima da su danas dobili posao ne zato što su imali vezu ili su nešto platili već zato što su najbolji i zato što je njihov uspeh "čist kao suza".

Ministar je rekao da je mnogima bio interes da se ugasi državno zdravstvo i da se omogući lečenje samo onima koji imaju para, ali da je to sprečeno.

"I neće nam oni zaboraviti to. Neće nam zaboraviti ni što Torlak nije ugašen i što na njegovom mestu nije izgrađen tržni centar. Ali nećemo ni mi njima. Ničega se ne bojimo i borićemo se", rekao je Lončar.

(Beta, 12.20.2019)